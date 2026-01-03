Шок в Венесуэле: США захватили Мадуро и нанесли ракетные удары по Каракасу

США провели военную операцию в Венесуэле в ночь на 3 января (утро по московскому времени), нанеся ракетные удары по стратегическим объектам в Каракасе и других районах страны. В результате операции президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны, сообщил американский лидер Дональд Трамп, передаёт РБК.

Мадуро и его супруге предъявлены обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Их планируют судить в США, сообщила генеральный прокурор Флориды Пэм Бонди.

Власти Венесуэлы назвали действия США актом военной агрессии, объявили в стране чрезвычайное положение и намерены обратиться в ООН. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что местонахождение Мадуро и его жены неизвестно, и по конституции она взяла на себя обязанности по управлению страной. Родригес призвала Вашингтон доказать, что Мадуро жив.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Лопес сообщил о масштабном развертывании вооружений в ответ на действия США и заявил о намерении сопротивляться. Он подтвердил, что военная база «Форт Тиуна» в Каракасе подверглась удару, и власти собирают информацию о числе погибших и раненых.

Россия осудила вторжение США и потребовала разъяснений по поводу захвата Мадуро. Посольство России в Каракасе не пострадало при ударах, сообщили в МИД. Российские туристы в Венесуэле отсутствуют, сообщили в Российском союзе туриндустрии.