Дональд Трамп поделился деталями операции против Мадуро

3 января 2026

Американский президент Дональд Трамп подробно описал обстоятельства ареста венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Согласно заявлению Трампа, опубликованного телеканалом Fox News, Мадуро прятался в укреплённом месте, которое журналисты Associated Press назвали «его домом на военной базе», передаёт РБК.

Кроме того, Трамп уточнил, что данная секретная операция неоднократно откладывалась. Изначально захват планировалось провести ещё четыре дня назад, однако погодные условия оказались неблагоприятными, что вынудило отложить начало миссии до улучшения погодных условий.

При проведении операции американские военнослужащие понесли незначительные потери: некоторые получили ранения, но погибших среди американского контингента нет.


