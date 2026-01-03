Дерипаска: США могут контролировать более половины мировых запасов нефти после Венесуэлы

Российский предприниматель Олег Дерипаска предупредил, что в результате военной операции в Венесуэле под контролем США может оказаться более половины мировых запасов нефти.

«Если наши американские „партнёры“ доберутся до нефтяных месторождений Венесуэлы (а до месторождений Гайаны они уже добрались), под их контролем окажется более половины мировых запасов нефти. По всей видимости, в их планах — следить за тем, чтобы цена нашей нефти не поднималась выше 50 долларов за баррель», — написал Дерипаска в своём телеграм-канале.

Он добавил, что это может косвенно повлиять и на Россию. «Это значит, что нашему священному госкапитализму будет сложно оставить всё как есть: не сокращать издержки, не избавляться от непрофильных активов, продолжать заниматься грандиозными проектами без необходимых компетенций и без участия частного бизнеса, который необходим для развития конкуренции», — предупредил предприниматель.

По его мнению, давить на частный бизнес станет всё труднее, поскольку уже с этого года он становится основным плательщиком налогов в федеральный бюджет, а в следующем году на него ляжет основная налоговая нагрузка.

Напомним, Венесуэла лидирует в мире по объёмам разведанной нефти. Как свидетельствует статистика ОПЕК за 2024 год, эта южноамериканская страна обладает около пятой части глобальных резервов нефти — приблизительно 303,01 миллиардов баррелей.