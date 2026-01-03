Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Бизнес: пристегните ремни!
«Побеждают упорные и целеустремленные» – Татьяна Красноштанова, «ДомСтрой»
Предприниматели сохраняют сдержанный оптимизм
Все материалы сюжета

Дерипаска: США могут контролировать более половины мировых запасов нефти после Венесуэлы

Российский предприниматель Олег Дерипаска предупредил, что в результате военной операции в Венесуэле под контролем США может оказаться более половины мировых запасов нефти.

«Если наши американские „партнёры“ доберутся до нефтяных месторождений Венесуэлы (а до месторождений Гайаны они уже добрались), под их контролем окажется более половины мировых запасов нефти. По всей видимости, в их планах — следить за тем, чтобы цена нашей нефти не поднималась выше 50 долларов за баррель», — написал Дерипаска в своём телеграм-канале.

Читайте также:

Мечел просит господдержки на фоне высокой долговой нагрузки
31 декабря 2025
«Шоколадница» в этом году закрыла более 10% своих заведений в Москве
30 декабря 2025

Он добавил, что это может косвенно повлиять и на Россию. «Это значит, что нашему священному госкапитализму будет сложно оставить всё как есть: не сокращать издержки, не избавляться от непрофильных активов, продолжать заниматься грандиозными проектами без необходимых компетенций и без участия частного бизнеса, который необходим для развития конкуренции», — предупредил предприниматель.

По его мнению, давить на частный бизнес станет всё труднее, поскольку уже с этого года он становится основным плательщиком налогов в федеральный бюджет, а в следующем году на него ляжет основная налоговая нагрузка.

Напомним, Венесуэла лидирует в мире по объёмам разведанной нефти. Как свидетельствует статистика ОПЕК за 2024 год, эта южноамериканская страна обладает около пятой части глобальных резервов нефти — приблизительно 303,01 миллиардов баррелей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес