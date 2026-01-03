Доходы за 2025 год: ФНС разъяснила сроки подачи декларации и особенности налогообложения

Для представления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ о доходах, полученных в 2025 году, установлен срок до 30 апреля 2026 года включительно, разъяснили в ФНС.
Обязанность подать такую декларацию возникает, если налогоплательщик:
- Продавал недвижимое имущество, находившееся в собственности менее установленного законом минимального срока;
- Получал дорогостоящие подарки от лиц, не являющихся близкими родственниками;
- Выигрывал небольшие суммы в лотерее;
- Передавал имущество в аренду третьим лицам;
- Получал доходы от источников за пределами Российской Федерации.
Помимо указанных категорий граждан, сдать декларацию обязаны индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, практикующие адвокаты и аналогичные категории налогоплательщиков.
Уплата налога, рассчитанного на основании представленной декларации, производится до 15 июля 2026 года.
Отдельно предусмотрены случаи, когда налоговым агентом не был удержан налог на доходы физического лица (НДФЛ). Тогда гражданин обязан самостоятельно задекларировать полученный доход и уплатить соответствующий налог. Налоговая служба уведомляет таких налогоплательщиков специальным извещением, после чего налог подлежит уплате не позже 1 декабря 2026 года.
Нарушение установленных сроков подачи декларации и оплаты налога грозит штрафами и начислением пени.
Форма налоговой декларации 3-НДФЛ утверждена Приказом ФНС России от 20 октября 2025 года № ЕД-7-11/913@ и применяется для отчетности за 2025 год.
Стоит отметить, что срок сдачи декларации до 30 апреля касается исключительно обязательств по подаче отчета о доходах. Для тех, кто хочет воспользоваться правом на налоговые вычеты, подача декларации возможна в любой момент в течение календарного года.