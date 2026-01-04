Новости

Четыре человека пострадали в ДТП в Иркутской области

Серьезное ДТП произошло в Иркутской области за прошедшие сутки. Во время инцидента пострадали четыре человека. Подробности рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«По-прежнему вызывает беспокойство ситуация с дорожно-транспортными происшествиями. В Жигаловском районе в ДТП пострадали сразу четыре человека, в том числе 17-летний подросток, за его жизнь борются врачи. Всего же за сутки в авариях пострадали 16 человек, погибших нет», – рассказал глава региона.

Чтобы предотвратить такие случае, на региональных дорогах работало 90 единиц техники, израсходовано 788 тонн противогололедного материала. Ограничений движения транспорта не вводилось.


/ Сибирское Информационное Агентство /
