Итоги 2025. Прогнозы 2026
Бизнес: пристегните ремни!
«Побеждают упорные и целеустремленные» – Татьяна Красноштанова, «ДомСтрой»
Предприниматели сохраняют сдержанный оптимизм
«Скрытое семейное неблагополучие»: отец убил двоих детей в Иркутской области

В Иркутской области снова произошла трагедия, связанная с убийством несовершеннолетних. Накануне в квартире одного из домов на улице Карла Маркса в городе Усть-Илимске, предположительно, отец после конфликта на почве ревности с супругой зарезал двоих детей 6 и 8 лет, после чего совершил суицид. Ситуацию прокомментировала детский омбудсмен региона Татьяна Афанасьева.

«Данное преступление подтверждает: скрытое семейное неблагополучие – одна из самых опасных угроз с которой мы должны научиться работать. Внешнее благополучие, работа, "нормальная" жизнь – не гарантия безопасности детей. Важно усиливать информирование населения о работе телефонов доверия и кризисных центров для семей», – отметила омбудсмен и призвала жителей сообщать о нестабильном поведении окружающих специалистам.

По факту убийства детей возбуждено уголовное дело. На место происшествия в составе следственной группы выезжали следователи и следователи-криминалисты регионального СК, назначены необходимые судебные экспертизы.


