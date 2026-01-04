Свыше 10 смертельно опасных горок обнаружили в Иркутске

В Иркутске проводится профилактические мероприятия по ликвидации стихийных горок. Такие объекты являются смертельно опасными для жителей.

«С начала проведения профилактического мероприятия сотрудники Госавтоинспекции выявили более 10 опасных снежных спусков. Совместно с дорожными службами эти спуски были оперативно ликвидированы», – рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Такие горки опасны тем, что нередко выходят на проезжую часть. Катание с них может привести к травмированию и гибели детей и взрослых.