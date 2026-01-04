Новости

Тринадцать школ и детсадов отремонтируют в Иркутской области в 2026 году

Капитальный ремонт проведут в 2026 году в 13 образовательных учреждениях в Иркутской области. Работы организуют в рамках государственной программы «Развитие образования».

В перечень объектов на предстоящий год включены семь школ и шесть детских садов из разных муниципалитетов Иркутской области: Иркутска, Байкальска, Саянска, Нижнеудинска, Черемхово, Усолья-Сибирского, а также Тулунского, Усть-Илимского, Шелеховского, Братского, Нукутского и Усольского района.

«13 учреждений – это план только по данной госпрограмме, еще обновление идет по федеральной программе капитальных ремонтов объектов образования по нацпроектам "Молодежь и дети" и "Семья"», – уточнил губернатор Игорь Кобзев.

В детсадах проведут восстановление фундамента, цоколя и отмостки, ремонт кровли, внутренних помещений, заменят окна, двери и ворота, обновят входные группы, лестницы и крыльца. Будут выполнены внутренние отделочные работы и ремонт фасадов. Предусмотрены модернизация систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, а также электромонтажные работы, обновление слаботочных сетей и систем пожаротушения.

В школах, помимо указанных работ, дополнительно проведут ремонт плоскостных спортивных сооружений, что позволит укрепить материальную базу для физического воспитания учащихся.


/ Сибирское Информационное Агентство /
