Итоги 2025. Прогнозы 2026
Бизнес: пристегните ремни!
«Побеждают упорные и целеустремленные» – Татьяна Красноштанова, «ДомСтрой»
Предприниматели сохраняют сдержанный оптимизм
Поврежденный вандалами памятник бойцам СВО в Братске восстановили

В конце декабря в городе Братске Иркутской области вандалы повредили памятник бойцам специальной военной операции – соответствующая запись попала в Сеть. Подростки бросали посторонние предметы в скульптуру, а потом побили ее, в результате чего одна из деталей – автомат – отвалилась. В настоящее время объект полностью восстановили.

«Прямо сейчас Иван Зуев, мастер из Тельмы, который изготавливал монумент нашим парням, участникам СВО, проводит работы по ремонту. Как заверил Иван, все будет сделано хорошо и будет дополнительное укрепление», – сообщил накануне мэр Александр Дубровин в своих соцсетях.

Скульптор полностью заменил поврежденный автомат в руках солдата. Вандалов привлекут ответственности – возбуждено уголовное дело по факту повреждения воинского памятника.


/ Сибирское Информационное Агентство /
