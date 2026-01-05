Поврежденный вандалами памятник бойцам СВО в Братске восстановили

В конце декабря в городе Братске Иркутской области вандалы повредили памятник бойцам специальной военной операции – соответствующая запись попала в Сеть. Подростки бросали посторонние предметы в скульптуру, а потом побили ее, в результате чего одна из деталей – автомат – отвалилась. В настоящее время объект полностью восстановили.

«Прямо сейчас Иван Зуев, мастер из Тельмы, который изготавливал монумент нашим парням, участникам СВО, проводит работы по ремонту. Как заверил Иван, все будет сделано хорошо и будет дополнительное укрепление», – сообщил накануне мэр Александр Дубровин в своих соцсетях.

Скульптор полностью заменил поврежденный автомат в руках солдата. Вандалов привлекут ответственности – возбуждено уголовное дело по факту повреждения воинского памятника.