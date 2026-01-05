Четверо жителей Иркутской области стали миллионерами после новогодних лотерей

Четверо жителей Иркутской области выиграли по миллиону рублей во время новогодних лотерей. Соответствующими результатами поделилось «Столото».

«Сразу четыре счастливчика стали обладателями выигрышей по 1 млн рублей каждый. Победители еще не обратились за своими выигрышами», – пояснили в организации.

Совокупная сумма выигрышей жителей Приангарья в новогоднем тираже составила 49 млн рублей. Всего регионе было приобретено 218 316 билетов, принесших людям победу.

По России стать миллионерами под Новый год посчастливилось 98 людям. Самый большой приз достался троим жителям Свердловской, Новосибирской и Тюменской областей – они поровну разделили между собой 1 млрд рублей. Еще один крупный приз в 100 млн рублей заберет житель Липецкой области.