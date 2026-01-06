Пятеро детей пострадали в ДТП в Иркутской области

Три серьезных ДТП произошло в Иркутской области за последние сутки. В них пострадали пятеро детей.

Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

По данным региональной Госавтоинспекции, в Тулунском районе на 1499-м километре трассы Р-255 «Сибирь» водитель автомобиля Toyota Corolla столкнулся с грузовиком FAW. В результате аварии медицинская помощь потребовалась 34-летней женщине-водителю и ее 12-летней пассажирке.

В Слюдянском районе на 172-м километре дороги Р-258 «Байкал» 39-летний водитель Toyota Carina врезался в УАЗ, в результате чего травмы получил 5-летний пассажир седана.

На 96-м километре автодороги Тайшет – Чуна – Братск произошло столкновение двух автомобилей Volvo XC90. В результате медицинская помощь понадобилась двум водителям, трем несовершеннолетним пассажирам в возрасте 7, 8 и 9 лет.

По факту происшествий организованы проверочные мероприятия.