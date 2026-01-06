Новости

Байкальский банк внедрил ИИ-аналитику эмоций

ИИ-помощник, для оценки настроения людей на мероприятиях, успешно отработал на Прямой линии в Байкальском банке

Байкальский банк провел Прямую линию руководства с командой, используя систему анализа настроения. ИИ-помощник, способный распознать эмоции присутствующих, во время проведения мероприятия в режиме реального времени с помощью камер следил за мимикой людей и определял, какие чувства они испытывали во время выступления руководителя.

Для наглядности результаты визуализировались с помощью анимационного персонажа — Сберкота, который менял свое выражение в зависимости от общего настроения зала. Например, когда большинство слушателей смеялись, то Сберкот становился веселее.

После мероприятия нейросеть Гигачат обработала все данные: преобразовала речь в текст, выделила ключевые тезисы и сформировала аналитический отчет. В него вошли хронометраж событий, краткое содержание, а также график изменения эмоциональной реакции аудитории. Это позволило получить объективную обратную связь, выявить самые позитивные моменты и определить направления для улучшения коммуникации.

 Рушан Сахбиев, Председатель Байкальского банка:

«Мы активно разрабатываем и внедряем цифровые решения, которые не только отвечают на вызовы времени, но и реально улучшают эффективность бизнеса и качество взаимодействия внутри команд. Этот проект — наглядный пример такой технологии. Сегодня в Сбере внедрены сотни ИИ-агентов, которые применяются в ключевых процессах, и еще более 1000 находятся в разработке».


