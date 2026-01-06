Операция в Венесуэле всколыхнула рынки: аналитики ждут дальнейшего развития событий

Военная операция США, завершившаяся арестом Николаса Мадуро и сменой власти в Каракасе, усилила напряжение на рынках. Страна много лет находилась под санкциями, добыча падала, но Венесуэла все равно оставалась заметным игроком с экспортом в несколько сотен тысяч баррелей в сутки.

– Любые риски дестабилизации немедленно отражаются на ожиданиях по мировым поставкам, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – Сейчас внимание приковано к тому, удастся ли временным властям удержать контроль над добычей и инфраструктурой, поскольку часть месторождений и логистической инфраструктуры могли пострадать во время операции.

Глобальный рынок нефти реагирует на эти события умеренным ростом, но без паники. В конце прошлого года цены уже снижались на фоне слабого спроса и роста запасов в странах ОЭСР, поэтому текущие геополитические новости лишь частично компенсировали прежнее снижение. По оценкам профильных агентств, венесуэльская добыча может временно сократиться на 100–150 тыс. баррелей в сутки, но этот объем не является критичным для общего баланса.

Более важный вопрос связан с будущей санкционной политикой США, поскольку смена правительства теоретически открывает возможность смягчения ограничений, что могло бы вернуть на рынок дополнительные объемы позже.

– В 2026 году ожидания по нефти остаются сдержанными. Мой прежний прогноз закладывал диапазон стоимости нефти марки Brent на 2026 год в коридоре $60-65 за баррель, поскольку давление со стороны мирового спроса и высокая добыча вне ОПЕК+ сохранятся. События в Каракасе влияют на рынок, но не меняют общую картину. В моем базовом сценарии Brent будет торговаться ближе к середине диапазона, около $63, в осторожном сценарии может опускаться к $58-60 при слабом росте мировой экономики. Оптимистичный вариант с ценами выше $75 возможен только при усилении геополитических рисков, но он маловероятен, – резюмирует Владимир Чернов.