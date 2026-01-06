Орбан отказался сравнивать российскую операцию в Украине с действиями США в Венесуэле

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался сравнивать военную операцию России на Украине с американской операцией в Венесуэле, назвав такое сравнение опасным и неправомерным. По его мнению, эти события существенно отличаются по политическому контексту и правовой основе, передаёт РБК со ссылкой на издание Origo.

«Любые сравнения опасны, поэтому я не хотел бы в них углубляться», — заявил Орбан, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, что США провели массированные удары по Венесуэле в ночь на 3 января по местному времени в рамках операции «Абсолютная решимость», которая длилась 2 часа 20 минут. В ходе операции из страны были вывезены президент Николас Мадуро и первая леди Силия Флорес. Американские власти обвиняют их в наркотерроризме, контрабанде оружия и хранении наркотиков.



Венесуэла объявила действия США военной агрессией и ввела чрезвычайное положение. Российский МИД осудил операцию и подчеркнул необходимость уважать право Венесуэлы самостоятельно определять свою судьбу без внешнего вмешательства.