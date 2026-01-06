Путин поручил увеличить собираемость налогов и «обелить» экономику в 2026 году

Президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и исполнительным органам власти добиться значительного роста собираемости налогов в 2026 году. Это следует из опубликованного перечня указаний по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передаёт РБК.

Основной задачей является реализация плана мероприятий по «обелению» отдельных секторов экономики. Эффективность будет оцениваться на основе показателей собираемости налогов, достигнутых в 2021 году, с учётом изменений в параметрах налогообложения.

Кроме того, правительство и Центробанк должны улучшить условия деятельности добросовестных участников экономических отношений в результате реализации плана.

Путин также поручил повысить производительность труда в ключевых отраслях реального сектора экономики, где занятость высокая, но производительность остаётся низкой. Особое внимание следует уделить ускоренному внедрению перспективных технологий в экономику, социальную сферу и государственное управление. В числе приоритетов — применение искусственного интеллекта, цифровых платформ и автономных систем.

Доклад по выполнению этих задач президент ожидает до 1 июня 2026 года.

В конце декабря 2025 года вице-премьер Александр Новак заявил, что сокращение теневого сектора экономики позволит с 2027 года дополнительно получать в бюджеты всех уровней до 1 трлн рублей. Министр финансов Антон Силуанов назвал снижение объёмов теневого и серого секторов одной из важнейших задач на 2026 год.

План по «обелению» экономики охватывает шесть ключевых секторов, включающих торговлю внутри ЕАЭС, регулирование внутреннего рынка товаров и услуг, сферы труда, оборота наличных средств и криптовалют, а также рынков кредитования и производства табачной продукции. Цель плана — повысить ответственность бизнеса и усилить контроль за соблюдением законов.

С 1 января 2026 года ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в России повысится с 20% до 22%. В законопроекте отмечалось, что это обеспечит дополнительные поступления в бюджет в размере 1,187 трлн рублей в 2026 году, 1,559 трлн — в 2027-м и 1,677 трлн — в 2028-м. Средства будут направлены, в том числе, на обеспечение обороны и безопасности страны. При этом для социально значимых товаров сохранится пониженная ставка НДС в размере 10%.