Электронная лихорадка: почему техника резко подорожает в 2026 году

По данным ритейлеров, продажи смартфонов за девять месяцев упали на 10%, схожая динамика у ноутбуков. “М.Видео” фиксирует сокращение рынка бытовой техники и электроники в денежном выражении. Высокая ключевая ставка Банка России и снижение покупательской активности делают своё дело. Покупатели экономят и откладывают обновление устройств.

– В 2026 году давление усилится. С 1 сентября начнет действовать технологический сбор на готовую технику, а позже и на комплектующие. Максимальный размер сбора составит 5 тысяч рублей. Дополнительные расходы появятся и из-за маркировки “Честный знак”, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Все эти издержки будут закладываться в себестоимость при ввозе, поэтому рост цен окажется выше формальных расчетов. Эксперты оценивают подорожание смартфонов на 7–10%, а ноутбуков до 30%.

Картину осложняет мировой дефицит DRAM и флеш-памяти, вызванный бурным ростом ИИ-вычислений. На часть новых моделей производители начнут ставить память меньшего объема. По оценкам Counterpoint, контрактные цены на память уже выросли на 30–35%. В России повышение стоимости компонентов может добавить технике ещё 10–15% в начале 2026 года. Отдельные бюджетные устройства рискуют подорожать на 20–30%.

– Спрос в 2026 году будет удерживаться в рамках базовой замены устаревших устройств. Поведение покупателей зависит от курса рубля и ключевой ставки ЦБ, которые напрямую влияют на цену импорта. Ритейлеры отмечают, что люди продолжают покупать технику по мере необходимости, но структура спроса смещается в сторону более простых моделей. Рост цен выглядит неизбежным, а участники отрасли видимо рассчитывают лишь на постепенную адаптацию потребителей к новым условиям, – резюмирует Владимир Чернов.