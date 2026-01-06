Российский рынок закрылся в минусе

Торги 5 января на российских фондовых площадках завершились снижением. К 18:40 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,34%, до 2757 пунктов, РТС упал на 0,79%, до 1105, а индекс голубых фишек потерял 0,45%.

В лидеры роста вышли Мосэнерго (+3,69%), Русал (+2,49%), Сургутнефтегаз (ап: +1,88%). В лидерах снижения оказались Мечел (-2,12%), ВК (-1,62%) и Совкомфлот (-1,51%).

Котировки Русала во второй половине дня поднялись на сообщении Bloomberg о проблемах с поставками алюминия, который впервые с 2022 года поднялся в стоимости выше $3000 за тонну.

Акции Сургутнефтегаза позитивно реагируют на положительную динамику в ценах на нефть.

Ценные бумаги Совкомфлота корректируются в ожидании ужесточения санкций.

Цена на нефть марки Brent выросла на 1,63%, до $61,3. Котировки российской экспортной Urals упали на 2,52%.

Пара USD/RUB на внебиржевых торгах укрепилась на 0,71%, до 80,86, пара EUR/RUB консолидировалась у отметки 94,1. Пара CNY/RUB на Московской бирже достигла 11,89.

– Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаню к рублю на открытие предстоящей сессии: 80–83, 94–96 и 11,5–12 соответственно. Прогноз для индекса Мосбиржи на открытие торгов 6 января: диапазон 2700–2800 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1050–1150 пунктов, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.