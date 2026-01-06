Звезда телешоу «Титаны» откроет в Иркутске барбершоп премиум-класса

Боец смешанных единоборств в легкой весовой категории, звезда шоу «Титаны» на телеканале ТНТ Анатолий Надратовский решил открыть в Иркутске барершоп премиум-класса. Организацию он назвал в честь себя: она будет носить его прозвище «Сибирский конор». Мужчину так прозвали из-за подражания Конору Макгрегору.

«Чистый премиум с холодным характером: темные фактуры, камень, металл, теплый свет – дорого, уверенно, без суеты. Барбершоп, который не заходит, а заявляет о себе. Мы создали место для тех, кто ценит характер, точность и стиль без шаблонов. Здесь не гонятся за трендами, здесь формируют образ», – говорится в тг-канале барбершопа.

Барбершоп официально откроется уже 11 января, 12 января он уже распахнет свои двери для посетителей. Здесь планируется не только делать стрижки, но и маникюр, уходовые процедуры, оформлять брови.

«Остаются последние штрихи до нашего открытия, до нашего грандиозного события. <...> 12 января мы уже полностью врываемся в рабочий процесс», – резюмировал сам Надратовский.