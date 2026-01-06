Фермер из Иркутской области выиграл грант в 10 млн рублей на развитие агротуризма

Глава фермерского хозяйства из Ольхонского района Иркутской области Александр Елбаскин выиграл грант «Агротуризм» Минсельхоза России. Деньги он потратит на реализацию проекта «Тажеранская сторона».

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

«Размер гранта составляет 10 млн рублей. Эти средства будут направлены на строительство жилых домиков для туристов на побережье Байкала. Благодаря этому туристы смогут не только посещать экскурсии и мастер-классы, организованные на ферме, но и пожить там», – рассказали в областном правительстве и добавили, что срок реализации составит 5 лет.

Основным видом деятельности предприятия является разведение быков калмыцкой породы, яков и хайнаков – гибрида яка и домашнего быка. Фермер также содержит табунных лошадей, овец, кур и коров. Всего в хозяйстве около 900 голов сельскохозяйственных животных.

Фермерское хозяйство занимается полным циклом животноводства от воспроизводства КРС до выпуска готовой продукции. В ходе реализации своего проекта фермер планирует увеличить поголовье крупного рогатого скота и расширить ассортимент продукции.