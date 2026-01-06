Новости

Свыше 1 тысячи новых квартир ввели в эксплуатацию в Иркутской области

В конце декабря 2025 года жилой фонд Приангарья пополнился новыми многоквартирными домами общей площадью 62,9 тыс. кв. метров. В эксплуатацию было введено свыше 1 тысячи квартир в Иркутском муниципальном округе, Ангарском городском округе и городе Иркутске.

В частности, было сдано 210 квартир в трехэтажных жилых домах в деревне Новолисиха Иркутского муниципального округа, 171 квартира в девятиэтажных домах в 250-м квартале Ангарского городского округа, а также 780 квартир в семнадцатиэтажных домах в Иркутске в границах улиц Пискунова, Ширямова, Советская.

«Данные объекты являются частью системной работы по развитию жилищного строительства в Иркутской области. Всего за 11 месяцев 2025 года в регионе введено 279,8 тыс. кв. метров многоквартирного жилья в различных муниципальных образованиях, включая Иркутск, Саянск, Черемхово, Нижнеудинск, Иркутский муниципальный округ, Ангарский городской округ», – прокомментировали в региональном минстрое.


