Десять зданий в Иркутске украсили архитектурной подсветкой

Иркутск преобразили перед новогодними праздниками. Десять исторических зданий украсили архитектурной подсветкой.
Все объекты, на которых установили подсветку, являются объектами культурного наследия, рассказал губернатор Игорь Кобзев. Работы были предварительно согласованы с соответствующей службой. Сейчас в темное время суток подсвечиваются фасады следующих строений:
- Собор Богоявления (ул. Сухэ-Батора, 1а);
- Церковь Спаса, 1710 год (ул. Сухэ-Батора, 2);
- Костел (органный зал, ул. Сухэ-Батора, 1);
- Родильный дом и лечебница (ул. Каландаришвили, 12);
- Дом Песковой («Фортуна Плаза», ул. Чехова, 2);
- Дом И. А. Мыльникова и В. В. Зазубрина;
- Детский приют Императрицы Марии (ул. Карла Маркса, 29);
- Базановский приют (глазная клиника, ул. Свердлова, 14);
- Дворянское собрание (ТЮЗ, ул. Ленина, 23);
- Госуниверситет (ул. Карла Маркса, 1);
- Белый дом (бул. Гагарина, 24).