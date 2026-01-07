Новости

Новые тарифы на холодную воду и канализацию установили в Иркутске

Муниципальное предприятие «Водоканал» установило новые тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. Они начали действовать с начала 2026 года. Соответствующий документ опубликован на сайте МУПа.

Питьевая вода для населения с 1 января стоит 18,9 рубля за кубометр, водоотведение – 23,1 рубля за кубометр. Еще одно повышение цен намечено на 1 октября: с этой даты питьевая вода подорожает до 20,8 рубля за кубометр, водоотведение – 25,3 рубля.

Указанные выше цены в соответствии с документом сохранятся 1 июля 2027 года, после чего планируется очередное повышение тарифов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
