Социальный проект от Эн+ представил новый выпуск документальной программы «Глобальное утепление»

Компания Эн+ разместила в сети второй выпуск программы «Глобальное утепление». Благодаря проекту, дома 12 семей, проживающих под Иркутском, были бесплатно утеплены прошлой осенью. Последовательность проведения работ превратили в гайд по трансформации холодных загородных строений в энергоэффективные и уютные дома. Затраты на проведение всех мероприятий полностью взяла на себя Эн+.

Героями новой серии «Глобального утепления» стала пенсионерка Евгения Шафирова из Иркутска и семья Семеновых из Братска. Несколько лет назад они купили двухэтажные дома из бруса в Хомутово. Как выяснилось в дальнейшем, жить в условиях сибирских морозов в них оказалось практически невозможно. Самостоятельные попытки утеплить желаемого результата не принесли, люди продолжали мерзнуть и при этом платить внушительные суммы за электроотопление.

В течение двух недель бригады специалистов нанесли на фасад зданий утеплитель, ветровлагозащиту, профиль, сайдинг, заменили полы. Помимо строительных мероприятий, эксперты «Глобального утепления» на примере Хомутово рассказали, к каким последствиям приводит массовая застройка дешевыми домами, полностью зависящих от электричества, а также о положительном эффекте внедрения так называемой сибирской ипотеки.

По словам директора международной байкальской бизнес-школы ИГУ Надежды Грошевой, одним из вариантов поддержки семей может стать льготное кредитование на утепление собственного дома.

«Когда вы покупаете квартиру, вы более защищены с точки зрения качества, механизмы контроля работают здесь более эффективно. При покупке частного дома такого нет. Сибирская ипотека оживит рынок строительных материалов, создаст новые рабочие места, поможет малому бизнесу» – отмечает Грошева.

Помимо этого, авторы программы провели эксперимент, наглядно продемонстрировав насколько быстро остывает типичный брусовой дом, если в нем нет электричества и альтернативных источников обогрева.