Свыше 50 улиц в Иркутском районе частично остались без света из-за елочной мишуры

Сегодня вечером произошло частичное отключение электроэнергии в Иркутском районе. Без света остались дома более чем на 50 улицах из-за попадания елочной мишуры на разъединитель высоковольтной воздушной линии.

По данным ИЭСК, под отключение попали дома на улицах 1-я Урожайная, 8 Марта, 50 лет Октября, Азовская, Александра Луковникова, Владимирская, Высоцкого, Гималайская, Гоголя, Гравийная, Грибная, Дятлова, Журавлева, Зеленая, Зерновая, Кавказская, Кирова, Колхозная, Кольцовская, Лавыгина, Ласточкина, Малахитовая, Мичурина, Мурманская, Некрасова, Новая, Олимпийская, Петра Карцева и других.

Сейчас проводятся восстановительные работы: частично удалось вернуть свет людям. Ориентировочное время восстановления электроснабжения оставшихся потребителей – 23:00.


