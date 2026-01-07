США начали операцию по захвату российского танкера у берегов Венесуэлы

Береговая охрана США начала операцию по захвату танкера Marinera, который после отплытия от берегов Венесуэлы сменил флаг на российский и признал юрисдикцию России, сообщает Reuters. В операции принимали участие американские военные, а также британский самолет Boeing Poseidon MRA1 королевских ВВС, сообщает издание Times, передаёт РБК.

По данным источников, во время операции над судном Marinera кружил вертолет, с которого предположительно пытались высадить десант. Российская подводная лодка и другие корабли, направленные к танкеру, были уже недалеко от места событий.

Танкер сейчас находится к югу от Фарерских островов, а береговая охрана США следила за ним более двух недель. Изначально судно, ходившее под панамским флагом под названием Bella 1, пыталось подойти к берегам Венесуэлы вопреки блокаде, объявленной в декабре Дональдом Трампом. После ухода от Южной Америки экипаж сменил название на Marinera и нарисовал российский флаг. Судно с таким названием, находящееся под санкциями Минфина США, включено в российский реестр.

В МИД России заявили, что танкер плавает под государственным флагом и действует в полном соответствии с международным морским правом.

Ранее телеканалы CBS News и CNN сообщали, что в Вашингтоне обсуждали возможность захвата судна, однако окончательное решение тогда не было принято.

В США блокаду и досмотр судов у берегов Венесуэлы объясняют подозрениями в незаконном вывозе венесуэльской нефти и использованием танкерами чужих флагов для сокрытия истинной регистрации.