США задержали российский танкер «Маринера» в Атлантическом океане за нарушение санкций

США задержали российский нефтяной танкер «Маринера» в Атлантическом океане на основании ордера федерального суда. Об этом сообщило Европейское командование вооружённых сил США в социальной сети X, передаёт газета "Ведомости".

По информации командования, судно задержано за нарушение американских санкций. В операцию были вовлечены Министерство юстиции США, Министерство внутренней безопасности и Пентагон.

6 января МИД России выразил обеспокоенность ситуацией, отметив, что военные США и НАТО проявляют чрезмерное внимание к танкеру «Маринера». В ведомстве считают, что такое внимание не соответствует гражданскому статусу судна, и причины этого остаются неясными.

В МИДе напомнили, что танкер находится в международных водах Северной Атлантики под российским государственным флагом и его плавание полностью соответствует нормам международного морского права. При этом в течение нескольких дней за «Маринерой» следит корабль береговой охраны США.