Запасы золота и серебра в России растут быстрее их добычи

По словам главы Роснедра Олега Казанова, Россия уже воспроизводит запасы золота и серебра темпами выше текущей добычи. По золоту прирост составил 542 тонны при добыче 477,6 тонны в 2024 году. По серебру картина еще более выраженная. Запасы выросли на 4,4 тыс. тонн при добыче около 2,4 тыс. тонн. По данным ГКЗ, суммарный прирост запасов золота за 2024 год был близок к 900 тоннам, а серебра к 2,8 тыс. тонн. Это означает, что сырьевая база расширяется.

– Для отрасли это стратегически важный сигнал. В условиях ограниченного доступа к зарубежным активам и технологиям ставка на внутреннюю минеральную базу становится ключевой, – сообщает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – Рост запасов снижает долгосрочные риски для добывающих компаний, упрощает планирование инвестиций и повышает устойчивость денежного потока. Это особенно важно на фоне высокой волатильности мировых цен на золото и сохранения роли драгметаллов как защитного актива.

Главные бенефициары здесь публичные золотодобытчики с крупной ресурсной базой и понятным горизонтом добычи. В первую очередь это Полюс, который остается лидером по запасам и себестоимости, а также Южуралзолото и Селигдар. Для них подтверждение опережающего воспроизводства запасов снижает геологические риски и поддерживает оценку бизнеса даже при возможной коррекции цен на золото.

– При базовом сценарии цен на золото в диапазоне $4200–5000 за унцию акции Полюса могут находиться в районе 2400-3000 рублей. Акции Селигдара в более осторожном сценарии могут закрепиться вблизи 45–50 рублей. Ключевым драйвером для всех остается сочетание цен на золото и способности компаний конвертировать растущие запасы в стабильный денежный поток, –резюмирует эксперт.