Число новых регистраций самозанятых в декабре стало рекордно низким почти за 5 лет

Декабрьская статистика по самозанятым стала заметным сигналом охлаждения рынка. Чистый прирост плательщиков налога на профессиональный доход составил менее 100 тыс. человек. Это минимальные темпы с самого начала эксперимента. Формально общее число самозанятых продолжает расти и по итогам 2025 года превысило 15 млн человек, но динамика явно замедляется.

– Причин несколько, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – Во-первых, эффект высокой базы. За предыдущие годы в режим НПД уже вошли почти все, для кого он был простым и очевидным решением. Во-вторых, в 2025 году усилилась общая экономическая неопределенность. Доходы населения растут неравномерно, спрос на услуги самозанятых стал более волатильным, а часть людей возвращается в наемную занятость ради стабильности. В-третьих, на поведение рынка влияет публичная дискуссия властей о будущем режима и борьбе с подменой трудовых отношений.

Фактически НПД постепенно перестает быть массовым “окном входа” в экономику и превращается в более нишевый формат. Это видно и по региональной структуре. Основная концентрация самозанятых сохраняется в крупнейших агломерациях, где выше спрос со стороны бизнеса и населения, а в регионах потенциал расширения близок к исчерпанию.

При этом власти находятся в сложной точке баланса. С одной стороны, Минэкономразвития и ФНС справедливо указывают на злоупотребления со стороны компаний, которые через самозанятых снижают налоговую нагрузку и социальные выплаты. С другой стороны жесткое ужесточение правил может привести к обратному эффекту и вытолкнуть часть людей обратно в теневой сектор, на что отдельно обращал внимание Владимир Путин.

– На горизонте 2026–2027 годов базовый сценарий подразумевает сохранение режима самозанятости без резких движений, но с точечным усилением контроля за корпоративными схемами. Для рынка труда это означает дальнейшее замедление притока новых самозанятых и постепенную стабилизацию их числа. Сам эксперимент, продленный до 2028 года, все больше будет использоваться как инструмент легализации уже существующих доходов, а не как драйвер массового роста занятости, – резюмирует эксперт.