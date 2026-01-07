Рубль готовится слегка ослабеть в 2026 году

2026 год для рубля, скорее всего, станет годом выхода из экстремально крепкой фазы, но не обвального ослабления. Конец 2025 года российская валюта прошла на пике силы, опираясь на сочетание высокой ключевой ставки Центрального Банка России, ограниченного импорта и активных продаж экспортной выручки. Этот набор факторов постепенно будет сходить на нет, но резкого разворота баланса пока не видно.

– Ключевым драйвером изменения курса станет денежно-кредитная политика Банка России. По мере замедления инфляции он получит пространство для снижения ставки, и даже осторожное смягчение будет уменьшать привлекательность рублевых инструментов для бизнеса и населения. Это ослабит внутренний спрос на рубль, но эффект будет растянут во времени и во многом компенсирован сохраняющимися валютными ограничениями, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Второй фактор - это внешняя торговля. Экспорт в 2026 году будет находиться под давлением более низких цен на сырье и логистических ограничений, тогда как импорт продолжит постепенно восстанавливаться. Это означает сокращение профицита текущего счета внешнеторгового баланса РФ, но не его исчезновение. Речь идет о снижении валютной поддержки рубля, а не о смене режима.

Дополнительное влияние окажет бюджетная политика. Снижение объемов продаж валюты по бюджетному правилу будет работать против чрезмерного укрепления рубля, что в целом соответствует интересам бюджета и экспортеров. При этом власти явно заинтересованы не в слабой валюте, а в предсказуемом курсе без резких колебаний.

Геополитический фактор и санкции сохранят неопределенность, но даже в стрессовых сценариях речь идет скорее о волатильности. Сильный рубль уже стал фактором охлаждения экономики, и в 2026 году регуляторы будут стремиться избежать повторения этой ситуации.

– В моем базовом сценарии рубль в 2026 году будет слабее, чем в 2025-м, но без драматических движений. Ожидаю диапазон по доллару в 78–84 рубля в среднем по году с возможными краткосрочными выходами к 85, но без устойчивого закрепления выше, так как именно этот сценарий выглядит наиболее реалистичным при текущем макробалансе, – резюмирует Владимир Чернов.