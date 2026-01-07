Новости

Путин поручил ЦБ вернуть рост экономики в 2026 году

Поручение президента правительству и Банку России фактически фиксирует признание проблемы. После бурного роста в 2023–2024 годах экономика стала замедляться. Данные Росстата показывают, что темпы роста ВВП уже в третьем квартале 2025 года замедлились до 0,6% год к году. Параллельно усиливается инфляционное давление. Инфляционные ожидания населения в декабре выросли до 13,7%, что ограничивает пространство для быстрого смягчения денежно-кредитной политики Банка России.

– Основной вызов здесь заключается в противоречии между целями, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – С одной стороны, требуется ускорение инвестиций, рост производительности и технологическое обновление, но с другой стороны Банк России по-прежнему вынужден удерживать жесткие финансовые условия, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в диапазон 4–5% к концу 2026 года. При высокой ключевой ставке кредитная активность остается сдержанной, а инвестиционный цикл укороченным. Это особенно заметно в обрабатывающих отраслях и в сегменте малого и среднего бизнеса.

Дополнительное давление формируют структурные факторы. Демография, дефицит рабочей силы, рост издержек и постепенное сокращение бюджетного импульса снижают потенциальный темп роста экономики. Даже при активной роли государства и расширении нацпроектов компенсировать эти ограничения быстро не получится. Поэтому задача “восстановления темпов роста” в 2026 году выглядит скорее как попытка стабилизации, чем возвращение к показателям предыдущих лет.

– Думаю, что 2026 год станет для российской экономики переходным. Мой базовый сценарий предполагает рост ВВП в диапазоне 1–1,5% при сохранении жесткой денежно-кредитной политики Банка России большую часть года. В более осторожном варианте рост может замедлиться до 0,5–1% на фоне слабых инвестиций и высокой инфляционной инерции, – резюмирует Владимир Чернов.


