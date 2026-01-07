Wildberries открывает собственные отели и выходит в туризм

Wildberries переходит из ритейла в серьёзный туристический бизнес и делает это не точечно, а через собственную платформу WB Travel, развивая её в отдельную концепцию отдыха под своим брендом. Речь идёт не просто о продаже туров или бронировании отелей, как раньше, теперь WB Travel вместе со стратегическим партнёром, туроператором Fun&Sun, запускают фирменные отели под брендом WB Travel. Первый такой объект, курортный отель WB Travel Dreams Vacation в Египте, откроется 15 февраля 2026 года и уже доступен для бронирования через приложение Wildberries и сайт Fun&Sun.

– Это шаг за пределы классической digital-витрины, Wildberries стремится интегрировать свои IT-решения, алгоритмы рекомендаций и огромную пользовательскую базу с offline-продуктом, где Fun&Sun отвечает за операционную экспертизу и стандарты сервиса. В итоге мы видим попытку создать вертикально интегрированную туристическую экосистему, где пользователь может выбрать, оплатить и реально прожить отпуск в объекте под брендом самой платформы, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Особый акцент в новом формате сделан на семейный отдых и сервисы для детей. В отеле будет детский клуб TOUCAN с программой активности на 14 дней без повтора, зоны для мам с малышами и инфраструктура, ориентированная на семьи. Это не случайно, ведь сегмент семейного туризма активно растёт, и Wildberries вполне логично использует свои данные о покупательских привычках, чтобы таргетировать этот спрос.

Такая стратегия вписывается в более широкую бизнес-логику Wildberries после слияния с Russ и системного расширения сервиса, от билетов и туров до собственных гостиниц, причём не как аутсорс-партнёр, а через собственный бренд. Это усиление экосистемы, стремление повысить удержание клиента и увеличить LTV не только через продажи, но и через сервисы отдыха, которые традиционно требуют многократного взаимодействия с платформой.

– На рынке это может стать серьёзным вызовом традиционным туроператорам и сетям отелей, особенно если WB Travel удастся масштабировать концепцию на Турцию и другие направления в 2026 году. Важно также смотреть на метрики загрузки, средний чек и повторные поездки, так как они покажут, насколько такая модель оправдана в долгосрочной перспективе. Если ориентироваться на текущие действия компании, то Wildberries перестаёт быть просто маркетплейсом, она становится платформой с физическими точками сервиса, связывая digital-покупателя и офлайн-услугу в одном путешествии, – резюмирует Владимир Чернов.