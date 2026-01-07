Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Бизнес: пристегните ремни!
«Побеждают упорные и целеустремленные» – Татьяна Красноштанова, «ДомСтрой»
Предприниматели сохраняют сдержанный оптимизм
Все материалы сюжета

Америка захватила в Карибском море танкер "Sophia": подробности спецоперации

Судно «Sophia» было захвачено американскими силами в водах Карибского моря. Соответствующую информацию распространило командование Южного округа вооруженных сил США в социальной сети X, передаёт газета "Ведомости".

Читайте также:

Россия напомнила США о международном праве после ареста судна в Атлантике
7 января 2026
США задержали российский танкер «Маринера» в Атлантическом океане за нарушение санкций
7 января 2026

Сообщается, что операция была проведена ранним утром совместными усилиями министерства обороны и департамента национальной безопасности Соединенных Штатов. Танкер взят под контроль, а само судно движется в сторону США в сопровождении судна береговой охраны.

В сообщении отмечается, что «Sophia» подозревалась в проведении нелегальной деятельности в регионе. Приложенное к посту видео показывает вертолёт, патрулирующий вокруг судна.

Ранее американские военные задержали ещё одно судно — танкер «Marinera», шедший под российским флагом в Атлантическом океане. Задержание произошло на основании судебного решения, вынесенного федеральным судом США, поскольку данное судно обвинялось в нарушении санкционного режима Вашингтона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Военная операция в Венесуэле ":
Все материалы сюжета (8)


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес