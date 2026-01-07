Америка захватила в Карибском море танкер "Sophia": подробности спецоперации

Судно «Sophia» было захвачено американскими силами в водах Карибского моря. Соответствующую информацию распространило командование Южного округа вооруженных сил США в социальной сети X, передаёт газета "Ведомости".

Сообщается, что операция была проведена ранним утром совместными усилиями министерства обороны и департамента национальной безопасности Соединенных Штатов. Танкер взят под контроль, а само судно движется в сторону США в сопровождении судна береговой охраны.

В сообщении отмечается, что «Sophia» подозревалась в проведении нелегальной деятельности в регионе. Приложенное к посту видео показывает вертолёт, патрулирующий вокруг судна.

Ранее американские военные задержали ещё одно судно — танкер «Marinera», шедший под российским флагом в Атлантическом океане. Задержание произошло на основании судебного решения, вынесенного федеральным судом США, поскольку данное судно обвинялось в нарушении санкционного режима Вашингтона.