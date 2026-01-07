Новости

Россия напомнила США о международном праве после ареста судна в Атлантике

Министерство транспорта Российской Федерации заявило, что действия США по захвату танкера «Marinera» нарушают нормы международного права. Российское судно находилось в свободном плавании в открытых водах Атлантики, когда к нему подошли корабли ВМС США и забрали экипаж, передаёт газета "Ведомости".

Комментируя ситуацию, Минтранс отметил, что согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года свобода судоходства обеспечивается международными правилами и ни одна страна не вправе применять военную силу против судов другого государства в открытом море. Тем не менее 7 января 2026 года американский военный корабль приблизился к российскому танкеру, поднялись на борт и отключили связь экипажа с российскими властями.

Российским ведомствам известно, что 24 декабря 2025 года судно получило официальное право плавания под российским флагом. Однако буквально спустя две недели Соединенные Штаты объявили о задержании корабля, сославшись на нарушения американских санкций.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ выразил обеспокоенность происходящим и призвал провести тщательное расследование инцидента, подчеркнув недопустимость подобного поведения в международных водах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
