США вышли из 60 международных организаций

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о планах выхода страны из 66 международных организаций. Меморандум, подписанный главой государства, стал результатом масштабной проверки, в ходе которой оценивалось соответствие членства в этих структурах национальным интересам. Об этом пишет бизнес-издание РБК.

Как сообщила пресс-служба Белого дома, среди организаций, из которых США намерены выйти, 31 относится к системе Организации Объединенных Наций. Полный список структур не приводится.

В опубликованном заявлении говорится, что многие из этих организаций продвигают «радикальную климатическую политику, глобальное управление и идеологические программы», которые, по мнению американской администрации, противоречат суверенитету и экономической мощи США. Решение основывается на выводе о том, что данные структуры больше не служат интересам страны.

Ранее Соединенные Штаты Америки арестовали два судна – «Marinera» и «Sophia».


