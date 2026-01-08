Низкие цены на нефть сокращают экспортные доходы России

По данным Bloomberg, объемы экспорта и выручки от поставок российской нефти в конце 2025 года и в начале 2026-го снизились на фоне 14 подряд недельного падения мировых цен на черное золото, а совокупная стоимость поставок опустилась к минимумам с начала СВО. Давление усилилось одновременно по двум каналам, через цену и через физические объемы.

«Ключевая причина кроется в неблагоприятной внешней конъюнктуре. Мировой рынок нефти входит в 2026 год с избытком предложения, слабым спросом со стороны Китая и осторожной позицией инвесторов. Дополнительное давление оказывают дисконты на российские сорта, рост логистических издержек и усложнение расчетов. При этом добровольные ограничения добычи в рамках ОПЕК+ частично смягчают ситуацию, но не компенсируют падение цен полностью», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

По мнению экспертов, важно и то, что конец года традиционно слаб для экспортной статистики, так как часть поставок переносится на январь, а компании оптимизируют налоговые и валютные потоки. Однако в этот раз сезонный фактор наложился на устойчивый нисходящий тренд цен. В результате экспортная выручка сократилась заметнее, чем ожидалось, что уже отражается на платежном балансе и динамике валютных поступлений.

«Для российской экономики это означает рост чувствительности бюджета и рубля к ценовой конъюнктуре мировых цен на нефть. При низких ценах давление на доходы бюджета усиливается, а возможности сглаживания колебаний через бюджетное правило становятся более ограниченными. В то же время резкого обвала не происходит и объемы добычи сохраняются, а экспортные маршруты остаются диверсифицированными», – считает Владимир Чернов.

Прогноз Freedom Finance по стоимости нефти на 2026 год остается сдержанным. В базовом сценарии средняя цена Brent находится в диапазоне $60–65 за баррель. При ухудшении мировой конъюнктуры и слабом спросе возможны краткосрочные просадки к $55, но ниже этих уровней рынок, скорее всего, будет получать поддержку со стороны ОПЕК+. В оптимистичном сценарии восстановление спроса во втором полугодии может вернуть цены ближе к $70, но пока этот вариант выглядит вторичным.

Таким образом, начало 2026 года подтверждает, что нефтяная выручка перестает быть стабильным якорем для экономики России. Волатильность растет, а зависимость от внешнего рынка усиливается. Это означает более осторожную бюджетную и валютную политику и повышенные риски для макропоказателей в течение всего года, заключают аналитики.