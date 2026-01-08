Индекс промышленного производства в Иркутской области за 11 месяцев 2025 года составил 98%

Индекс промышленного производства в Иркутской области за одиннадцать месяцев 2025 года зафиксирован на уровне 98% к аналогичному периоду прошлого года. Положительная динамика отмечена в таких отраслях, как добывающая промышленность, металлургия, химическое производство, а также в сфере водоснабжения и утилизации отходов.

В то же время, как сообщили в региональном министерстве экономического развития и промышленности, снижение показателей наблюдается в лесопереработке, фармацевтике, электроэнергетике и машиностроении.

«Важнейшим инструментом финансовой помощи предприятиям остается Фонд развития промышленности Иркутской области. В 2025 году региональным и федеральным ФРП было поддержано 17 предприятий, они получили льготные займы на общую сумму 361 млн рублей», – рассказал министр Виктор Цишковский.

В числе новых производств, начавших работу в 2025 году, – уникальное для России производство полимерных труб на Иркутском трубном заводе, завод по выпуску лекарств компании «Фармасинтез» и горно-обогатительный комбинат «Светловский» в Бодайбинском районе. В ближайшее время также ожидается ввод в эксплуатацию первого в Восточной Сибири Иркутского завода полимеров.