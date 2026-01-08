Группа американских инвесторов интересуется активами ЛУКОЙЛа

Акции ЛУКОЙЛа с начала торгов 8 января снижаются на 0,28%, до 5867,5 руб., при более глубоком падении российских фондовых индексов.

К зарубежным активам ЛУКОЙЛа проявляет интерес группа инвесторов, в которую входят Chevron, инвестфонд Quantum Energy Partners и его британская «дочка», оценившая иностранное имущество российской компании в $22 млрд.

В конце года американское управление по контролю за соблюдением санкций OFAC продлило разрешение ЛУКОЙЛу на выход из его зарубежных активов до 17 января, то есть до конца следующей недели. В этой связи заключение сделки между группой инвесторов с ЛУКОЙЛом в ближайшие дни представляется теоретически возможным.

«Вполне возможно, что Chevron, как один из крупных акционеров Казахстанского трубопроводного консорциума (КТК), интересуется приобретением доли в нем ЛУКОЙЛа, составляющей 12,5%, а также его добывающих активов в Азербайджане и африканских проектах. Если сделка состоится, не исключено, что в перспективе новый собственник перепродаст часть активов третьим лицам», – считает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Как продолжает эксперт, европейские НПЗ российской корпорации могут достаться одному из локальных компаний, например венгерской MOL. Если OFAC вновь наложит запрет на передачу активов и сделка и не состоится, срок выхода ЛУКОЙЛа из этой собственности может быть продлен до апреля текущего года. До этого момента при видимом прогрессе в урегулировании украинского конфликта санкции США против российской компании могут быть отменены.

Целевая цена Freedom Finance по акции ЛУКОЙЛа на горизонте года – 6600 руб.