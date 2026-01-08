Freedom Finance: До конца 2026 года индекс Мосбиржи может вырасти до 3300–3500 пунктов

Индекс Мосбиржи в 2025 году упал на 2%, до 2725,24 пункта. Что ждет российский рынок акций в 2026 году? Какие акции покажут динамику лучше рынка?

Слабая динамика фондового рынка в 2025 году была обусловлена заградительным уровнем ключевой ставки и влиянием санкций США на российские голубые фишки, особенно на нефтегазовый сектор. Все эти факторы отталкивали инвесторов от вложений в рынок акций, мотивируя искать перспективные идеи в других активов – золоте, серебре, рублевых вкладах и облигациях, в том числе номинированных в иностранных валютах. Однако итоги года показали, что акции крупных и высоконадежных эмитентов из отрасли золотодобычи и финансово-банковского сектора обеспечивают доходность не меньшую, чем рублевые вклады или очень резко подорожавшее в 2025 году золото.

Лидером роста в 2025-м стало Лензолото, капитализация которого увеличилась несколько раз на фоне скачка цен на золото, несмотря на значительные риски с учетом предстоящей ликвидации этого юридического лица. Из надежных бумаг лучшей инвестидеей оказался Полюс, долевые бумаги которого подорожали на 70%. Весь 2025 год эти бумаги были нашими фаворитами с таргетом 2550 руб. Реализации имеющегося апсайда будет способствовать продолжение роста цен на золото в условиях глобальной неопределенности и растущего недоверия доллару США. Аутсайдером года стал Диасофт (-61%), так как ИТ-сектор был под давлением из-за высоких процентных ставок, что препятствовало финансированию новых проектов.

«Предполагаем, что в этом году на рынок акций продолжат влиять динамика процентных ставок и внешнеполитические факторы, в первую очередь процесс урегулирования украинского конфликта. Позитивно на котировках сказалась бы частичная отмена или смягчение санкций США против крупнейших российских компаний. В текущем квартале мы по-прежнему делаем ставку на акции золотодобывающих компаний Полюс и Селигдар, а также лидеров финсектора Сбербанк и ВТБ)», – сообщает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Кроме того, аналитик считает интересными для инвестиций ОФЗ-ПД с доходностью выше 11–12% и дюрацией до трех лет. В течение года может измениться как ставка ЦБ РФ, так и конъюнктура сырьевых рынков. На этом фоне интерес представляют дивидендные акции тех же Сбера и ВТБ, а также Т-Технологий, МТС, привилегированные бумаги Транснефти и Сургутнефтегаза, акции Яндекса, Хэдхантер, ИКС 5 и ДОМ.РФ. Среди более рискованных, но потенциально доходных вложений рассматриваем акции ГК Самолет, Озон, Совкомбанка, Озон-Фармацевтики, МД Медикал Групп.

«В случае улучшения внешнеполитической ситуации можно присматриваться к наиболее недооцененным фишкам нефтегазового сектора и ИТ-компаниям. Прогноз для индекса Мосбиржи на конец 2026 года: диапазон 3300–3500 пунктов», – заключает Наталья Мильчакова.