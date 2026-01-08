Нефть может подешеветь до $59 за баррель

Котировки Brent на утренних торгах 8 января поднялись на 0,4%, до $60,2 за баррель, WTI тоже подорожала на 0,4%, до $56,22.

По данным американских СМИ, президент США планирует снизить нефтяные котировки до $50 путем продажи венесуэльского сырья, чтобы удерживать комфортный уровень стоимости энергоносителей на внутреннем рынке.

«Это негативный сигнал, но на самом деле реально угрозы Трампа могут реализоваться в лучшем случае в среднесрочном периоде, так как немедленного доступа у США к запасам нефти Венесуэлы не будет. Для этого американским корпорациям нужно установить юридический контроль над местной госкомпанией PdVSA и возобновить добычу в стране», – считает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Решение ОПЕК+ не увеличивать лимиты производства в первом квартале и социальные протесты в Иране являются, скорее, «бычьими» факторами для нефтяного рынка.

«Росту цен содействует и захват американским морским десантом танкера «Маринера» независимо от того, какой стране этот танкер на самом деле принадлежит. В ближайшее время большого профицита на нефтяном рынке мы не прогнозируем, учитывая, в частности, сокращение поставок российской нефти в Индию. В то же время в течение ближайших месяцев США способны увеличить поставки венесуэльской нефти», – говорит эксперт.

Как продолжает аналитик, на этом фоне ОПЕК+ может пойти на сокращение добычи для балансировки рынка. Дальнейшая динамика мировых цен на нефть, особенно на Brent, будет зависеть от спроса на нее, прежде всего в КНР и Индии, который, на наш взгляд, остается устойчивым. До конца следующей недели прогнозируем котировки Brent в коридоре $59–63 за баррель.