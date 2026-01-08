Новости

В Иркутске дорожные службы круглосуточно убирают улицы от снега

По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова коммунальные службы города переведены на усиленный режим уборки улиц и тротуаров от снега и наледи. Работы ведутся в круглосуточном режиме во всех районах областного центра для обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов.

«График построен с учетом минимального воздействия на движение транспорта. Ночью мы концентрируемся на уборке проезжей части, а с раннего утра – на пешеходной инфраструктуре, чтобы к началу дня основные пути для горожан были безопасными и чистыми», – пояснил начальник производства МУП «Иркутскавтодор» Андрей Наифантьев.

В ночные и утренние часы основные усилия сосредоточены на механизированной уборке магистральных дорог, погрузке снежных масс и противогололёдной обработке. В дневное время бригады вручную очищают пешеходные зоны, парковочные карманы и подходы к социально значимым объектам.


