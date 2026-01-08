Новости

Контроль США над Венесуэлой может продлиться больше года

В интервью газете The New York Times президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался о планах долгосрочного контроля своей администрации над Венесуэлой. По его словам, американское присутствие и управление добычей нефти в стране может продолжаться долгое время.

Трамп не назвал точных временных рамок, как долго США останутся политическим сюзереном Венесуэлы. На вопрос журналиста будет ли это продолжаться дольше года, президент ответил:

«Я бы сказал, гораздо дольше».

Трамп указал, что целью является «прибыльное восстановление» Венесуэлы за счет использования ее нефтяных ресурсов.

Ранее Соединенные Штаты Америки арестовали два судна – «Marinera» и «Sophia».


