МИД России призвал США прекратить незаконные действия в отношении российского танкера Marinera

Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с официальным заявлением, в котором призвало власти Соединенных Штатов прекратить незаконные действия в отношении нефтяного танкера «Marinera». В ведомстве выразили серьезную обеспокоенность акцией американских военных, которая, по мнению Москвы, грубо нарушает нормы международного права. Об этом пишет газета «Ведомости».

«Американская сторона была заранее и официально проинформирована о российской принадлежности судна и его гражданском статусе, поэтому не имела оснований для остановки, досмотра или захвата», – отметили в МИД РФ.

Танкер, временно получивший разрешение плавать под российским флагом, осуществлял мирный переход в международных водах Северной Атлантики и направлялся в один из российских портов. В Москве подчеркнули, что высадка военных и фактический захват судна не имеют никаких правовых оснований и представляют угрозу для жизни и безопасности экипажа.

Данный инцидент, как полагают в ведомстве, может привести к усилению военно-политической напряженности в Евро-Атлантическом регионе и снизить порог применения силы против мирного судоходства.

Ранее Соединенные Штаты Америки арестовали два судна – «Marinera» и «Sophia».