Началось возведение русловых опор для моста через реку Витим в Иркутской области

В Бодайбинском районе Иркутской области начались работы по возведению русловых опор для строящегося моста через реку Витим на автодороге Таксимо – Бодайбо. Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке золотодобывающей компании «Полюс».

«Мостовой переход через реку Витим – это крупнейший дорожный объект региона. Его жители района ждали десятилетиями. Он кардинально изменит транспортную доступность территории, заменив сезонные паромную и ледовую переправы на современную, безопасную и круглогодичную связь», – сказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.

Всего для моста длиной 414 метров необходимо возвести пять опор, две из которых уже были построены на берегах в 2025 году. В наступающем году будут сооружены три русловые опоры, а также подготовлена инфраструктура для монтажа металлоконструкций пролетного строения.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год. Мост станет основой для устойчивого развития северных территорий региона, обеспечив круглогодичную транспортную связь вместо действующих сезонных паромных и ледовых переправ.