Лариса Долина освободила квартиру в Хамовниках

Певица Лариса Долина освободила квартиру в районе Хамовники в Москве, которую она продала Полине Лурье. Об этом РИА Новости сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко, уточнив, что недвижимость пока не передана новой владелице.

«Долина освободила квартиру. В ближайшее время запланирована встреча с продавцом для передачи квартиры», – сказала Свириденко.

Сделка была совершена по цене 112 млн рублей.

Ранее народная артистка Российской Федерации Лариса Долина после сделки с недвижимостью заявила, что ее обманули мошенники. Ей удалось вернуть себе квартиру через суд, не отдав денег покупательнице.