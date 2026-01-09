Названы плюсы и минусы отмены льгот по НДС для некоторых банковских услуг

В России с 1 января налог на добавленную стоимость повышен с 20% до 22% (исключение было сделано для ряда отраслей, для которых продолжает действовать 10%-я ставка). Кроме того, НДС введен для услуг банков по эквайрингу, процессингу и некоторым платежным сервисам.

«В Сбербанке затраты сектора по этим статьям оценили 200 млрд руб., или примерно 0,1% ВВП России. Соответственно, банки в результате отмены налоговой льготы будут вынуждены повысить комиссии на операции с картами для бизнеса, что, в свою очередь, приведет к определенному повышению затрат предприятий розничной торговли», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Напомним, что в 2019 году пересмотр НДС вверх на 2 процентных пункта вызвал ускорение инфляции на 1 процентный пункт, причем льготы по этому налогу не были отменены. Эффект от последних налоговых нововведений на инфляцию, а также на динамику ставки ЦБ РФ еще предстоит оценить.

Аналитики не исключают, что НДС и связанный с этим рост затрат банков и ретейлеров затормозит процесс внедрения новейших технологий, в том числе цифрового рубля. В то же время нельзя не отметить, что отмена упомянутых налоговых льгот обеспечит дополнительное поступление в госбюджет около 200 млрд руб.