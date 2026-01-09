Что выгоднее: ипотека или аренда жилья и почему?

В 2026 году, по оценкам экспертов агентства «ЦИАН Аналитика» и других экспертов рынка недвижимости, аренда квартиры, несмотря на ожидаемый рост ставок арендной платы в текущем году на 7-17%, окажется в 2-2,5 раза дешевле ежемесячных платежей по рыночной ипотеке в случае покупки аналогичной квартиры с помощью ипотечного кредита.

При сохраняющихся высоких процентных ставках по ипотеке в 20-22% годовых, и средней стоимости «однушки» на первичном рынке в 7 млн руб., ежемесячный платеж по ипотеке может доходить до 90-92 тыс. руб. при том, что аренда такой же квартиры может составлять до 33-35 тыс. руб. в месяц.

«Исключение, на наш взгляд, составляет льготная семейная ипотека под льготный процент в 6% годовых, однако, с учетом того, что молодая семья с детьми, как правило, берет ипотечный кредит, чтобы приобрести не однокомнатную квартиру, а, скорее всего, как минимум двухкомнатную. В этом случае стоимость аренды «двушки» и ежемесячного платежа по семейной ипотеке, скорее всего, сравняются либо даже ежемесячный платеж по ипотеке может оказаться немного дешевле ежемесячной платы за аренду квартиры», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Однако эксперты отмечают, что, несмотря на наличие программы семейной ипотеки в России под 6% годовых, под критерии семейной ипотеки подпадает небольшое число потенциальных ипотечных заемщиков, и при этом не учитывается низкий процент одобренных банками заявок, в том числе, и на льготные ипотечные программы, так что с учетом этих факторов арендовать жилье все равно будет выгоднее.

При этом возможный налоговый вычет за аренду жилья для граждан России, трудоустроенных официально, мог бы помочь не только небогатым арендаторам обеспечить себя жильем и еще вернуть впоследствии часть арендной платы, но и арендодателям заработать на сдаче в аренду квартиры и заодно зарегистрироваться в качестве самозанятых, чтобы получать легальный доход от арендной платы и платить с ней налог на профессиональный доход.

«Высокий спрос на аренду жилья, на наш взгляд, может обеспечить в будущем импульс развитию бизнеса доходных домов в России, что в долгосрочном периоде может стать хорошей альтернативой ипотечным кредитам. В текущем году ожидаем, что ставки по рыночной ипотеке к концу 2026 года могут понизиться до 14,5-16% годовых», – заключает Наталья Мильчакова.