Возможно ли повышение надбавки к пенсии до уровня МРОТ?

В Госдуме предложили повысить некоторым категориям пенсионеров надбавку к пенсии на уход до минимального размера оплаты труда.

Напомним, что в настоящее время такая надбавка к пенсии выплачивается гражданам, достигшим 80-летнего возраста, и инвалидам первой группы. Ее размер с 2026 года увеличился в среднем до 1300–1377 руб. в месяц.

«Предложение некоторых депутатов Госдумы в теории выглядит логичным, так как существующий размер надбавки чисто формальный. Он не позволит нуждающимся гражданам нанять, например, сиделку, ежемесячный заработок которой никак не ниже регионального МРОТ, и обеспечить себе уход должного качества. Однако вряд ли такое предложение станет реальностью в текущем году и даже в ближайшие несколько лет», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Минимальный размер оплаты труда в России вырос с 1 января 2026 года на 20,7% и составил в среднем 27,093 тыс. руб. в месяц.

То есть надбавку к пенсии нужно повышать в 20 раз, а это стало бы колоссальной нагрузкой для бюджета и значительно увеличило бы бюджетный дефицит.

«Однако, на наш взгляд, более реальным нововведением стало бы ежегодное повышение надбавки на уход такими же темпами, как ежегодно повышается МРОТ, тем более что с этого года его индексация заметно опережает годовую инфляцию. Это, конечно, тоже было бы символическим жестом со стороны государства, но хотя бы в большей степени защищало размер надбавки от инфляции. В целом в ближайшие годы в России сохранится высокий бюджетный дефицит, и в этих условиях люди, нуждающиеся в увеличении надбавки к пенсии на уход, едва ли смогут увидеть значимые изменения к лучшему», – заключает аналитик.