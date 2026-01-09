Стало или в 2025 году в России меньше финансовых мошенников?

Зампредправления Сбера Станислав Кузнецов заявил, что в конце 2025 года был зафиксирован тренд на снижение объемов мошеннических хищений денежных средств со счетов финансовых организаций. Положительная тенденция, по мнению топ-менеджера, может продолжиться и в 2026 году.

«Определенную положительную роль в этом сыграл и введенный запрет с лета 2025 года звонков через иностранные мессенджеры, который, впрочем, не мешает мошенникам осваивать новый российский мессенджер МАХ. В 2026 году число хищений денежных средств должно продолжать сокращаться благодаря внедрению в России государственной информационной системы «Антифрод», которая в полной мере заработает с марта 2026 года и позволит обмениваться информацией между бизнесом, властями и правоохранительными органами относительно выявленных случаев мошенничества и подозрительных финансовых операций», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Как продолжает эксперт, определенные неудобства для добросовестных граждан борьба с финансовыми мошенниками создавать может. Это будет проявляться, например, в затягивании процедуры закрытия счетов, более длительных сроков одобрения кредитов, регистрации сделок с недвижимостью и т.д. Однако системные меры государства, ЦБ РФ и бизнеса по борьбе с мошенничеством наверняка принесут еще больше положительных результатов по итогам текущего года.