Спрос на российский газ в Европе вырастет на фоне холодной погоды

В Газпроме на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE) подсчитали, что в первые дни января 2026 года европейские подземные хранилища газа в среднем были заполнены не более чем на 60%.

В 2025 году такие объемы фиксировались в конце января и начале февраля. В этом году из-за аномальных холодов и снегопадах в ряде стран Центральной и Северной Европы расход энергоносителей оказался выше. В конце прошлого года Евросовет разрешил отдельным странам ЕС не применять запрет на поставки российского газа, в том числе СПГ, по краткосрочным контрактам в случае чрезвычайной ситуации, под критерии которой вполне подпадает текущее похолодание.

Самая низкая заполняемость ПХГ в начале января фиксировалась у Нидерландов (47%), а также у Германии и Франции, чьи хранилища были заполнены примерно на 55%.

«Вполне возможно, что Нидерланды и Франция могут возобновить импорт СПГ у России уже в ближайшее время. На этом фоне это сырье, заметно подорожавшее в первые дни нового года, может скорректироваться в стоимости. На нидерландской бирже TTF на фоне ожидаемого дефицита 8 января газ подорожал с $339,8 до $344 за тыс. куб. м. Акции НОВАТЭКа и Газпрома при этом снижаются на негативном геополитическом фоне», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.