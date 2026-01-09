Новости

Около 40% самозанятых могут уйти в тень в случае отмены льготного режима

Отмена льготного режима для самозанятых может привести к массовому уходу значительной части этой категории работников в «теневой» сектор экономики. Такой сценарий может затронуть до 40% участников рынка, особенно в сферах доставки, бытовых услуг, общественного питания и торговли. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследовании платформы «Консоль».

«Самозанятый режим помог выйти в правовое поле тем, кто работает на себя. Отмена режима может вернуть в тень до 40% участников рынка», – говорится в материалах исследования.

Средний доход самозанятого специалиста в России составляет около 80 тыс. рублей в месяц. При действующей ставке налога на профессиональный доход в 4-6% его годовые отчисления государству в среднем равны 48 тыс. рублей. Перевод на общую систему налогообложения с НДФЛ и страховыми взносами увеличил бы эту нагрузку примерно в восемь раз.


